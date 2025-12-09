USD 508.3 EUR 592.17 RUB 6.63

Переводы превращаются в доход: новых правил по картам не избежать

— Сегодня, 15:26
Новые требования с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила по мобильным переводам, закрепленные в новом Налоговом кодексе. Комитет государственных доходов разъяснил, как будет работать контроль за такими операциями и кого коснутся новые нормы, сообщает rus.baq.kz

Какие данные банк передаст в налоговые органы

Согласно Налоговому кодексу, банки обязаны направлять в органы государственных доходов информацию по счетам физических лиц, если по ним фиксируются операции, похожие на получение дохода от предпринимательской деятельности.

12 ноября 2025 года приказом министра финансов РК № 698:

  • определен перечень сведений, которые банки передают в органы госдоходов;
  • установлены критерии операций, похожих на предпринимательские;
  • подробно прописаны порядок и сроки предоставления информации.

Когда мобильные переводы сочтут «предпринимательским» доходом

Операции по счёту физического лица будут считаться признаком предпринимательского дохода, если одновременно выполняются два условия:

  • в течение трёх месяцев на счёт поступают деньги от 100 и более разных физических лиц;
  • общая сумма поступлений за этот период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы.

На 2026 год порог установлен на уровне 1 020 000 тенге.

Эти требования относятся к обычным банковским счетам граждан, не зарегистрированным для предпринимательской деятельности.

Пример применения критериев

Если гражданин на свой личный счёт через мобильные переводы получает:

  • в марте – деньги от 100 и более человек,
  • в апреле – от 100 и более человек,
  • в мае – от 100 и более человек,

и общая сумма поступлений за эти три месяца превышает 1 020 000 тенге, банки передадут сведения о таких операциях в органы государственных доходов.

Что будет после передачи сведений

После получения информации от банка налоговые органы проведут камеральный контроль. Если будут выявлены несоответствия, гражданину направят уведомление.

Далее у него есть два варианта действий:

  • Если согласен с уведомлением:
    • подает необходимую налоговую отчетность за соответствующий период и отражает доход.
  • Если не согласен: __PH_BLOCK_4__

В объяснении необходимо указать:

  • данные налогоплательщика и налогового органа;
  • дату и номер уведомления;
  • причины несогласия;
  • подпись и дату;
  • перечень прилагаемых документов (при наличии).

Если гражданин согласен только с частью сведений, он корректирует согласующуюся часть, а по остальной – дает пояснения.

Кого затронут новые правила

Такой контроль может быть проведен в отношении любого гражданина, если по его счету выявлены операции, соответствующие установленным критериям.

Иными словами, речь идет не о выборочном контроле отдельных лиц, а о проверке всех физических лиц, чьи мобильные переводы по сумме и количеству отправителей выглядят как регулярный доход, схожий с предпринимательской деятельностью.



