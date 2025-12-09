Новые требования с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила по мобильным переводам, закрепленные в новом Налоговом кодексе. Комитет государственных доходов разъяснил, как будет работать контроль за такими операциями и кого коснутся новые нормы, сообщает rus.baq.kz
Какие данные банк передаст в налоговые органы
Согласно Налоговому кодексу, банки обязаны направлять в органы государственных доходов информацию по счетам физических лиц, если по ним фиксируются операции, похожие на получение дохода от предпринимательской деятельности.
12 ноября 2025 года приказом министра финансов РК № 698:
- определен перечень сведений, которые банки передают в органы госдоходов;
- установлены критерии операций, похожих на предпринимательские;
- подробно прописаны порядок и сроки предоставления информации.
Когда мобильные переводы сочтут «предпринимательским» доходом
Операции по счёту физического лица будут считаться признаком предпринимательского дохода, если одновременно выполняются два условия:
- в течение трёх месяцев на счёт поступают деньги от 100 и более разных физических лиц;
- общая сумма поступлений за этот период превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы.
На 2026 год порог установлен на уровне 1 020 000 тенге.
Эти требования относятся к обычным банковским счетам граждан, не зарегистрированным для предпринимательской деятельности.
Пример применения критериев
Если гражданин на свой личный счёт через мобильные переводы получает:
- в марте – деньги от 100 и более человек,
- в апреле – от 100 и более человек,
- в мае – от 100 и более человек,
и общая сумма поступлений за эти три месяца превышает 1 020 000 тенге, банки передадут сведения о таких операциях в органы государственных доходов.
Что будет после передачи сведений
После получения информации от банка налоговые органы проведут камеральный контроль. Если будут выявлены несоответствия, гражданину направят уведомление.
Далее у него есть два варианта действий:
- Если согласен с уведомлением:
- подает необходимую налоговую отчетность за соответствующий период и отражает доход.
- Если не согласен: __PH_BLOCK_4__
В объяснении необходимо указать:
- данные налогоплательщика и налогового органа;
- дату и номер уведомления;
- причины несогласия;
- подпись и дату;
- перечень прилагаемых документов (при наличии).
Если гражданин согласен только с частью сведений, он корректирует согласующуюся часть, а по остальной – дает пояснения.
Кого затронут новые правила
Такой контроль может быть проведен в отношении любого гражданина, если по его счету выявлены операции, соответствующие установленным критериям.
Иными словами, речь идет не о выборочном контроле отдельных лиц, а о проверке всех физических лиц, чьи мобильные переводы по сумме и количеству отправителей выглядят как регулярный доход, схожий с предпринимательской деятельностью.
