«Перевыполняют и думают, что это нормально». ФСМС не будет выделять клиникам деньги сверх лимита

Фонд социального медицинского страхования не рассматривает возможность выделить дополнительное финансирование медорганизациям. Об этом заявил председатель правления фонда Сабит Ахметов.

На брифинге в СЦК журналисты спросили, что делать клиникам, которым не хватает на сегодня финансирования. Врачи не могут бесплатно принимать пациентов, но в случае жалобы пациента клиника может получить штраф. Выходит, что в любом случае виновата клиника, а в конечном итоге страдают пациенты, обратили внимание журналисты.

«В прошлом году была такая ситуация, когда шло массовое перепотребление средств, когда многие медорганизации могли перевыполнять ежемесячный выделенный объём. Тогда вопрос был решён положительно, к сожалению, и это стало плохим прецедентом, когда мы дали один раз возможность и пошли навстречу. Медорганизации восприняли это не совсем правильно, начинают сейчас перевыполнять и думают, что это нормально. На самом деле, понимаете, уважаемые граждане, медорганизации, пациенты: деньги бюджета ограничены. Мы не можем сейчас раздувать бюджеты. Поступления по ОСМС тоже ограничены. Мы не можем сейчас рассматривать дополнительное финансирование«, – сказал Сабит Ахметов.

Он уточнил, что многие медорганизации просят за март-апрель профинансировать перевыполненные объёмы медуслуг.

«Если фонд снимет средства с октября по декабрь включительно, то возникнет резонный вопрос – кто будет лечить людей в эти три месяца? Нужно исходить из возможностей бюджета», – подчеркнул председатель правления фонда.

В случае, когда медорганизация перевыполнила объём средств обоснованно, она может обратиться в ФСМС с запросом на проведение внепланового мониторинга. Тогда фонд проверит полноту и качество оказания услуг на предмет обоснованности. Если по результатам аудита будет установлено, что всё законно, то в фонде могут рассмотреть дополнительное финансирование. Но, по словам Сабита Ахметова, только при условии наличия денег.

«В других случаях оснований на финансирование перепотребления у нас нет. Было бы ничего, если народ и население были бы удовлетворены этими медорганизациями. Но этого нет. Как мы можем дополнительно сейчас финансировать, если количество жалоб не уменьшилось, их становится ещё больше. Здесь надо разбираться в каждом отдельном случае», – заключил глава фонда.

Накануне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов признал недостатки в существующем подходе финансирования медорганизаций из Фонда соцмедстрахования. Он отметил, что прогнозная модель потребности не учитывает обоснованное превышение объёмов медуслуг, что приводит к увеличению сроков ожидания помощи.

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