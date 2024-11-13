Костанайский ЭнергоЦентр в своих социальных сетях опубликовал информацию касательно договоров для потребителей.

По данным компании, «Костанайский ЭнергоЦентр» обязан до 1 января 2025 года обеспечить передачу своих потребителей на обслуживание в энергопередающию организацию ТОО «ЭПК-forfait».

«При этом, перезаключать договоры электроснабжения физическим лицам не требуется! Продолжение электроснабжения данной категории потребителей будет осуществляться в рамках публичных договоров, в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» с сохранением действующих номеров лицевых счетов.

Заключение договоров электроснабжения организациями, финансируемыми из государственного бюджета на 2025 год, необходимо осуществлять посредством портала госзакупок с энергопередающей организацией ТОО «ЭПК-forfait. По вопросу перезаключения договоров электроснабжения юридическим лицам, просим обращаться в ТОО «ЭПК-forfait» в декабре 2024 года», — говорится в сообщении КЭЦ.

Как сказано в информации, ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» будет осуществлять свою деятельность до полного исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и взыскания задолженности со своих потребителей по состоянию на 1 января 2025 года. Таким образом все потребители обязаны полностью исполнить свои договорные обязательства перед ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» по своевременной оплате за потребленную электрическую энергию.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.