Костанайский ЭнергоЦентр в своих социальных сетях опубликовал информацию касательно договоров для потребителей.
По данным компании, «Костанайский ЭнергоЦентр» обязан до 1 января 2025 года обеспечить передачу своих потребителей на обслуживание в энергопередающию организацию ТОО «ЭПК-forfait».
«При этом, перезаключать договоры электроснабжения физическим лицам не требуется! Продолжение электроснабжения данной категории потребителей будет осуществляться в рамках публичных договоров, в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» с сохранением действующих номеров лицевых счетов.
Заключение договоров электроснабжения организациями, финансируемыми из государственного бюджета на 2025 год, необходимо осуществлять посредством портала госзакупок с энергопередающей организацией ТОО «ЭПК-forfait. По вопросу перезаключения договоров электроснабжения юридическим лицам, просим обращаться в ТОО «ЭПК-forfait» в декабре 2024 года», — говорится в сообщении КЭЦ.
Как сказано в информации, ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» будет осуществлять свою деятельность до полного исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и взыскания задолженности со своих потребителей по состоянию на 1 января 2025 года. Таким образом все потребители обязаны полностью исполнить свои договорные обязательства перед ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» по своевременной оплате за потребленную электрическую энергию.