Аким области посетил сегодня район, известный как «Колесные ряды». В прошлом году многие расположенные здесь дома были затоплены во время весеннего паводка.

Ситуация с Валентиной Грубенко действительно вызывает обеспокоенность. Если все документы были готовы еще 4 февраля, а обещанный отчет об оценке так и не предоставлен, это может свидетельствовать либо о бюрократических задержках, либо о недостаточной оперативности со стороны городского акимата. Затягивание процедуры выкупа особенно тревожно, учитывая риск подтопления. Возможно, Валентине стоит обратиться в акимат повторно с официальным запросом, либо привлечь внимание общественности и СМИ к своей проблеме.

«Я переживаю, что в ЧС говорят, что паводок будет, будет потепление раннее. В прошлом году быстро все произошло, мы не успеем ни выехать, ни найти себе дома. Вы даете оценку, пока это заключение договора, две недели проходит после маслихата. Пока эта вся оплата. Я же тоже должна найти себе дом», — говорит Валентина Грубенко.

В акимате уточнили, что оценка есть по 31 дому. Всего в районе «Колесные ряды» 69 участков. 19 отчетов направлены собственникам. Работу по изъятию планируют завершить до 10 апреля. Аким Костанайской области считает, что процесс затянулся. В акимате пояснили, что почти 90% собственников не полностью подготовили правоустанавливающие документы. Более того, городские власти помогли некоторым жителям ускорить оформление.

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