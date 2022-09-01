Период выплат декретных увеличат в Казахстане

Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличит период выплат по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2023 года, передает Tengrinews.kz.

«Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте.

Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности», — сказал Токаев озвучивая Послание народу Казахстана.