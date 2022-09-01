Период выплат декретных увеличат в Казахстане

Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличит период выплат по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2023 года, передает Tengrinews.kz.
«Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте.
Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45 процентов от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности», — сказал Токаев озвучивая Послание народу Казахстана.
Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. Ожидается, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны. Ожидается, основная часть будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
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