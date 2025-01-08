Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства сообщил, что в Казахстане актуализированы 43 профессиональных стандарта рабочих профессий, определены новые специальности и квалификации, активизирована работа Отраслевых советов по профессиональным квалификациям.

Он отметил, что на текущий год в сфере энергетики будут разработаны 4 профессиональных стандартов по новым профессиям и актуализированы 29 профстандартов, в том числе в атомной отрасли.

Совместно с Министерством просвещения выстроена работа по подготовке кадров, включающая 61 высшее учебное заведение и более 200 колледжей, где ведется подготовка профессий ТЭК.

Подготовку кадров для энергетики осуществляют 40 высших учебных заведений и 215 колледжей, где обучается порядка 19 тыс. студентов по 7 специальностям в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемой энергии.

С учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики прогнозируется, что до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч.

В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС.

«Тесное сотрудничество с электротехническими колледжами осуществляют подведомственные организации — Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям», — уточнил Алмасадам Саткалиев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.