Персональные данные более 30 тысяч казахстанских пользователей Telegram утекли в сеть

Персональные данные из Telegram более 30 тысяч казахстанцев утекли в сеть, сообщила Государственная техническая служба, передает informburo.kz

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT проводит мониторинг казахстанского о сегмента интернета на наличие угроз информационной безопасности. Во время такой проверки в одном из Telegram-каналов обнаружили файл с 744 тысячами записей с персональными данными пользователей Telegram. Среди данных были ID пользователя, имя, фамилия, номер телефона и описание из графы «о себе». Отмечается, что более 30 тысяч аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера.

«Утечка персональных данных несёт за собой огромные риски. Информацию могут использовать злоумышленники в социальной инженерии, а именно, при осуществлении звонков и отправки сообщений с целью получения других персональных и банковских данных», – отметили в ведомстве.

Эта база с данными пользователей называется «Глаз бога». Сервис по запросу предоставляет персональные данные, собранные из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других источников. Пользователями платформы являются более миллиона человек.

В начале июля суд в Москве признал работу телеграм-канала «Глаз бога» незаконной из-за нарушений права на частную жизнь.

В KZ-CERT напомнили о необходимости соблюдения кибергигиены и бдительности при вводе своих персональных данных в интернете.

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