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Первая партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в Костанайскую область

www.coronavirus2020.kz

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, в ближайшие дни партия вакцины «Спутник-Лайт» будет распределена по медорганизациям и доступна для населения во всех поликлиниках.

Поступило 5000 доз. Вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника».

Режим хранения вакцины от минус 18 градусов и ниже.

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