Первая партия вакцины «Спутник-Лайт» поступила в Костанайскую область

www.coronavirus2020.kz
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области, в ближайшие дни партия вакцины «Спутник-Лайт» будет распределена по медорганизациям и доступна для населения во всех поликлиниках.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Поступило 5000 доз. Вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.
Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника».
Режим хранения вакцины от минус 18 градусов и ниже.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области