Первая тревожная кнопка для вызова полиции установлена в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
Этот проект, направлен на обеспечение безопасности граждан. Устройство экстренного вызова, по опыту развитых стран, установлено в оживленной части города — на территории мини-рынка. Место было определено акиматом Житикаринского района совместно с отделом полиции, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В последующем такие кнопки будут установлены по всей области. Реализацией проекта занималось ТОО «ЖитикараТелеком».
«Это сделано для удобства населения и предотвращения преступлений. Новое устройство оснащено камерой видеонаблюдения. После получения сигнала полицейские видят того, кто обратился за помощью, и реагируют незамедлительно», — отмечает начальник отдела полиции Булат Иманов.
Отметим, что в рамках цифровизации деятельности органов внутренних дел в этом году в городе Житикара были установлены дополнительные 20 камер видео-наблюдения. Под обзором полицейских теперь пляж, скейт-площадка и новые детские, спортивные объекты. Также камеры установлены и во дворах микрорайонов. Всего их установлено 108 камер, что полностью обеспечивает видео охват города.
Жительница города Житикара отметила, что такая кнопка даст возможность горожанам немедленно обратиться в полицию. Это важно для безопасности и спокойствия горожан.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области