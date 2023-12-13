Первичное жильё дешевеет рекордными темпами в Казахстане

Новое жилье в Казахстане подешевело рекордными темпами. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал Data Hub.

Стоимость 1 кв. м. в первичке в ноябре составила 491 тыс. 985 тенге, что на 0,7% ниже, чем в октябре. Таких темпов снижения цен на месячном уровне не было больше семи лет, показывают данные БНС АСПиР РК.

Вообще за последние пять лет снижение месяц к месяцу наблюдается всего в четвертый раз, причем три из этих случаев приходится на 2023-й. Из крупных городов «первичка» на этот раз подешевела всего в трех – Алматы, Актобе и Шымкенте. Но зато ощутимо: на 1,6%, 2,8% и 3,4% соответственно.

А вот стоимость квадрата во вторичке по РК выросла, еще быстрее, чем в прошлом месяце. В ноябре она достигла 493 тыс. 552 тенге, +0,9%. Быстрее цены в сегменте росли в последний раз год назад. Скачок дал Атырау, +7% за месяц.

Арендовать жилье тоже стало дороже. В целом по РК показатель достиг 4828 тг. за 1 кв.м., что на 0,2% больше, чем месяцем ранее. Зато упали цены в Алматы, где снять квартиру дороже всего в стране (5470 тг. за квадрат).