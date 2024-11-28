Первое кредитное бюро опубликовало информацию касательно валютного рынка Казахстана.

«Завтра нас, очевидно, ждет исторически рекордный официальный курс доллара. Так, средневзвешенный биржевой курс американской валюты, сложившийся на бирже к 15:30 28 ноября, составил 513 тенге ровно, следует из данных KASE. По действующей практике, именно это значение Нацбанк берет для установки официального курса на следующий рабочий день, то есть в данном случае просто на завтра, 29 ноября. Выше, чем сейчас, официального курса в принципе не было. В экстремальном марте 2022-го, впрочем, было очень близко – 512,19. К сегодняшним значениям мы пришли несмотря на то, что Нацбанк таки решился на интервенции, возможность которых не исключалась еще две недели назад. Официальное подтверждение регулятор опубликовал сегодня днем, отметив, что к тому моменту на бирже фиксировались значения в 518-519 тг за доллар. Комментируя сами причины ослабления тенге, Нацбанк сослался на общее укрепление доллара, «обострение геополитической ситуации в мире» и опасения по поводу падения цен на нефть, ну и упомянул стремительное падение рубля. К этим внешним факторам присовокупились внутренние – «повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня». Среднедневной объем торгов в ноябре в целом оказался высоким. Все это, согласно оценкам Нацбанка, создало условия «для спекулятивного давления» и нарушения баланса на валютном рынке, в связи с чем и было принято решение проводить интервенции. Их объемы, увы, не называются, но зато опять не исключаются новые вмешательства – «для восстановления справедливого курсообразования», — пишет автор аналитического канала DATA HUB.

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