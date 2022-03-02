Первое весеннее новолуние: что можно и чего нельзя делать в эти сутки

Фото: pxabay.com
Первое весеннее новолуние наступит 2 марта в 20:34 по московскому времени.
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В этот период Луна будет находиться в знаке Рыб, пишет ftimes, поэтому многие из нас могут почувствовать лень и апатию. Однако считается, что это только на пользу: удастся хорошенько покопаться в себе и собственных чувствах.
Что можно делать
Перед первым весенним новолунием необходимо завершить все дела и все начатые проекты, а также составить планы на ближайший месяц. Все идеи, рожденные в этот день, впоследствии окажутся успешными.
Именно поэтому в эти сутки можно попробовать перейти на правильное питание, начать заниматься спортом и попрощаться с вредными привычками.
Чтобы приблизить исполнение мечты, необходимо ее визуализировать и поразмыслить над механизмами ее воплощения. Идеально это делать перед сном.
Что нельзя делать
Строго-настрого запрещено ссориться с близкими, а такая опасность будет существовать. Чтобы избежать конфликтов, их надо подавлять в зародыше, сразу предлагая компромиссные выходы из спорных ситуаций.
Не следует 2 марта давать в долг и брать взаймы. Считается, что этот в период с финансами вообще нужно обходиться крайне осторожно.
По этой же причине лучше не совершать крупных покупок и приобретений впрок. Возможно, они окажутся весьма неудачными.
Не рекомендуется в сутки, предшествующие новолунию, переедать и злоупотреблять алкоголем. Все это не пойдет на пользу организму — восстановиться потом будет крайне тяжело.
Источник sova.info
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