Первоклашки смогут учиться в обычном режиме

Учебный год в школах Казахстана начнется дистанционно. Но для школьников в начальных классов могут сделать исключение, если их родители дадут на это письменное согласие, передает alau.kz

Учебный год для школьников начнется дистанционно. Так пройдет вся первая четверть. Об этом решении сегодня сообщил министр образования. Исключение сделают только в двух случаях. Во-первых, для отдаленных сел, где учеников в школах мало. Там уроки смогут проводить в традиционной форме. Во-вторых, возможность учиться в обычном режиме предоставят школьникам с 1 по 4 класс.

«Нами предоставляется возможность по письменному заявлению родителей учащихся начальных классов, обеспечить функционирование во всех организациях образования дежурных классов»,- сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Такие группы решили организовать из-за того, что младшеклассники еще не научились работать самостоятельно. Детям на начальных этапах учебы необходимо присутствие взрослого человека, который бы мог их контролировать. Но в этом случае родители должны осознавать нынешнюю ситуацию с заболеваемостью. Если дежурные классы все же откроются, то заниматься в них будут подгруппы по 10-15 человек. Уроки будет преподавать 1 учитель, который охватывает большинство предметов. Остальные, а это, например, английский и казахский языки, будут вести дистанционно, как это сделают для учащихся старших классов. Тех школьников, у кого нет условий для занятий онлайн, государство намерено обеспечить компьютерами.

«В настоящее время закуплено более 36 тысяч компьютеров. Дальше до 1 сентября акиматы регионов будут закупать дополнительное необходимое количество компьютеров. Сегодня на заседании правительство данное поручение было дано»,- рассказал министр.

Уже сейчас совершенствуют формат видео-уроков. Их делают доступнее для детей с особыми образовательными потребностями. Видео-ряд оснащают сурдопереводом и возможностью увеличивать шрифт. Подготовку ведут и для остальных учебных заведений. Колледжи также с сентября переходят на дистанционный формат учебы, за небольшим исключением.

«Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики. В основном для обучающихся первых и последних курсов. И также в отдаленных сельских населенных пунктах есть колледжи и там мы дадим возможность организации учебного процесса в традиционном формате, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация»,- сказал Асхат Аймагамбетов.

На дистанционку перейдут и студенты вузов. Приходить на классические занятия смогут только для проведения лабораторных работ, прохождения профессиональной практики и докторантуры. Но все это будет происходить по индивидуальному графику.

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