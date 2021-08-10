Первоклассникам страны снова вернули «Букварь» и «Әліппе»

Эти учебники основаны на методике первого казахского педагога-просветителя Ахмета Байтурсынова, по принципу «от простого — к сложному», и подразумевает обучение с самых азов — сначала буквы, потом слоги, за ними слова и предложения.

В новом учебном году, первоклассники начнут обучаться грамоте по двум новым учебникам, это «Әліппе» для классов с государственным языком обучения и «Букварь » для классов с русским языком обучения. Книги основаны на методике А.Байтурсынова, который считал что основная цель «Әліппе» научить детей писать слова и читать их автоматически. Этот принцип в педагогике называется «от простого к сложному».

«Эти учебники скоординированы они равнозначны, в них рассматривается не только обучение грамоте по принципу А.Байтурсынова «от простого к сложному» от букв к слогам, а потом к словам, но и рассказывается о культуре нашей страны о традициях, обычаях, о том,где мы живем и по каким традициям строится наша жизнь»,- рассказывает пресс- секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Букварь разделен на три части, первая посвящена устным урокам, вторая — изучению букв, а третья автоматическому чтению текста. То есть теперь детям необязательно уметь читать до школы, этому смогут научить на уроках грамотности. Эти учебники рассчитаны на первое полугодие, затем первоклассники перейдут на обучение «Ана тілі» и «Обучение грамоте».

«Примерно раз в 5 лет обновляется содержание учебников, соответственно тем реалиям, которые у нас происходят в мире и было решено взять то лучшее из наших традиций, что было вот методика А.Байтурсынова. Сама методика обучения языку, и мы приходим к тому, что у нас маленькие дети любого уровня подготовки, могут научиться читать, писать прямо на уроках, не секрет, что не все готовы к школе 100%», — отмечает Анна Лазарева.

К слову в этом году в Костанайской области, по словам пресс-секретаря управления образования, около 12 тысяч первоклассников, и для них были закуплены рабочие тетради по всем предметам. А вот как будут обучаться дети в этом учебном году — дистанционно или в штатном режиме, вопрос пока остается открытым.

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