Первоклассники сядут за парты: как будут учиться школьники в новом учебном году?

Первоклассникам по заявлению родителей разрешат сидеть за партой

Первую четверть нового учебного года мы начинаем в дистанционном формате, за исключением отдалённых малокомплектных школ – их порядка 3-4%. Но только в том случае, если в этих районах будет благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Второе – это так называемые дежурные классы. Наиболее уязвимые сейчас – дети начального звена, первоклассники. Как им обучаться в новых условиях, да ещё и дистанционно? Они ни писать, ни читать не умеют. Поэтому по желанию родителей, по их письменному заявлению, с соблюдением санитарных норм (в группах по 10-15 человек), мы будем готовы дать возможность для их обучения.

Есть три проблемы. Первая – классно-урочная система не приспособлена к дистанционному обучению. Методику, систему оценивания, структуру урока нельзя переносить автоматически в дистанционный формат. Даже пусть это будет обучение через платформу Zoom или стриминг. Это не работает. Нужен другой формат.

Вторая проблема – готовность педагогов. Когда они учились в вузах, их не учили тому, как обучать в таких условиях. Тем не менее, я хочу отдать должное нашим коллегам: в очень сжатые сроки они смогли приспособиться.

Третья – это инфраструктура:

наличие оборудования: компьютеров, ноутбуков, планшетов и так далее;

соответствующий контент: интернет-платформы, готовые уроки и так далее;

скорость интернета.

Эти основные проблемы мы сейчас решаем.

Школьникам не хватает 700 тысяч компьютеров

В четвёртой четверти все компьютеры школ мы отдали во временное пользование детям домой – более 250 тысяч компьютеров. Сейчас дополнительно купили 50 тысяч компьютеров. До 1 сентября за счёт экономии будет ещё закуп. Нам необходимо 700 тысяч единиц техники.

Из числа социально незащищённых слоёв населения в стране 348 тысяч учеников. Они живут в 170 тысячах семьях. Мы считаем, если в семье двое детей, то одного компьютера достаточно. Если четверо детей, то надо два компьютера. Плюс важно обеспечение Wi-Fi-роутером и интернетом. Компьютер дадим, но нужна и связь. Как правило, интернета у них тоже нет. Надо решать вопросы подключения, тарифного плана, самого оборудования для подключения.



Через систему «Күнделік» мы видим, с какого оборудования заходит ребёнок. Видим статистику, наличие компьютеров, к сожалению, большая проблема. Есть дети, которые заходят с планшетов.

Всего в Казахстане 3,3 млн учеников. Из них через интернет-системы занимались дистанционно 2,4 млн детей. Из них как минимум у миллиона есть проблемы с оборудованием.

На образовательных платформах появится возможность стриминга

Нельзя говорить о том, что проблема только в «железе». Когда мы его раздадим, станет вопрос о контенте. У нас была практика обучения через телеуроки, потому что не везде есть интернет. Это дополнительный ресурс.

У тех, у кого есть интернет и компьютер, было на выбор несколько систем:

Daryn.online, в которой зарегистрировано почти 2 млн человек;

Вilimland – большая онлайн-платформа, которая давно работает на рынке;

«Күнделік».

Эти системы для нового учебного года готовят две новые возможности. Первая – возможность стриминга (передача своего потока видео другим пользователям в режиме реального времени. – Авт.), когда есть необходимость, чтобы учитель мог подключиться и дополнительно помочь ребёнку.

Но нужно понимать, что не все уроки будут вестись в стриминге. Мол, подключимся и шесть уроков по 40 минут проведём. Так это не работает. Об этом свидетельствуют исследования, которые проводились ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. – Авт.) и Всемирным банком. Те страны, которые выбрали эту стратегию, вынуждены были через определённое время изменить её.

Вторая возможность – работа над инклюзивостью. В четвёртой четверти была проблема у детей с особыми образовательными потребностями. Только через три дня после того, как мы начали транслировать телеуроки, мы подключили сурдопереводчика для детей с проблемами со зрением, слухом. Сейчас компании работают над инклюзивностью дистанционного обучения.

Телеуроки, безусловно, останутся. Съёмки ведутся. С двумя каналами есть договорённость. Длительность уроков будет разной. Все предлагают, чтобы уроки длились по 40 минут. Такого не бывает.

Для младшего класса должны быть одни уроки: визуализация, больше анимации, интересная подача. Сама структура урока должна быть другая. А для учеников старших классов, которые могут концентрироваться перед экраном, уроки будут гораздо дольше и с другой структурой и подачей. Здесь тоже разные педагогические технологии требуются.

Мы должны обеспечить детей бумажными учебниками. Учитывая пандемию, мы будем выдавать учебники так, чтобы не было толкотни при их получении. Вместе с тем будут электронные учебники. Мы поставили задачу, чтобы к 20 августа они были готовы.