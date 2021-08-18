Первоклассники в Казахстане получат 1 сентября буквари с QR-кодами

24.kz
На протяжении последних пяти лет школьники начинали свое знакомство с миром букв через учебники «Сауат ашу»/»Обучение грамоте».
Как рассказал директор республиканского научно-практического центра «Учебник» Елдос Нурланов, «Букварь» имеет важное преимущество перед своим предшественником — книга стала намного проще для изучения. К тому же теперь в учебнике активнее продвигаются казахстанские ценности.
Еще одной особенностью «Букваря» станет использование QR-кодов: ребенок сможет навести смартфон на учебник, а затем услышать задание и увидеть картинку из учебника «в движении».
«То есть картинка “оживает”: ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему, даже еще не умея писать или читать, выполнять задания», — отмечает глава центра.
Обновленный «Әліппе» создан на основе книги, которая была написана казахским просветителем Ахметом Байтурсыновым в 1912 году.
«В этом году на госэкспертизу поступило три варианта «Букваря». 65 школ проводили апробацию, по их итогам мы получили соответствующие отзывы от учителей, которые были переработаны и направлены издательствам. Было множество различных замечаний по поводу «посильности» заданий, о том, насколько интересны те или иные иллюстрации. Все это было в процессе учтено. И в итоге из трех издательств (…) был выбран букварь издательства «Алматы кітап», — рассказал Нурланов в ходе беседы с корреспондентом Sputnik Казахстан.
По «Әліппе» и «Букварям» дети будут заниматься только во время первой и второй четвертей.
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