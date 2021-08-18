USD 425
EUR 500.23
RUB 5.79
  1. Home
  2. Образование
  3. Первоклассники в Казахстане получат 1 сентября буквари с QR-кодами

Первоклассники в Казахстане получат 1 сентября буквари с QR-кодами

24.kz

Первого сентября казахстанских первоклассников ждет нововведение — на торжественных линейках им вручат учебники «Әліппе» (для школ с казахским языком обучения) и «Буквари» (для русских школ), сообщает sputnik.kz

На протяжении последних пяти лет школьники начинали свое знакомство с миром букв через учебники «Сауат ашу»/»Обучение грамоте».

Как рассказал директор республиканского научно-практического центра «Учебник» Елдос Нурланов, «Букварь» имеет важное преимущество перед своим предшественником — книга стала намного проще для изучения. К тому же теперь в учебнике активнее продвигаются казахстанские ценности.

Еще одной особенностью «Букваря» станет использование QR-кодов: ребенок сможет навести смартфон на учебник, а затем услышать задание и увидеть картинку из учебника «в движении».

«То есть картинка “оживает”: ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему, даже еще не умея писать или читать, выполнять задания», — отмечает глава центра.

Обновленный «Әліппе» создан на основе книги, которая была написана казахским просветителем Ахметом Байтурсыновым в 1912 году.

«В этом году на госэкспертизу поступило три варианта «Букваря». 65 школ проводили апробацию, по их итогам мы получили соответствующие отзывы от учителей, которые были переработаны и направлены издательствам. Было множество различных замечаний по поводу «посильности» заданий, о том, насколько интересны те или иные иллюстрации. Все это было в процессе учтено. И в итоге из трех издательств (…) был выбран букварь издательства «Алматы кітап», — рассказал Нурланов в ходе беседы с корреспондентом Sputnik Казахстан.

По «Әліппе» и «Букварям» дети будут заниматься только во время первой и второй четвертей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

С 1 сентября цены на электроэнергию в Казахстане вырастут в среднем на 3,5%