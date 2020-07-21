Первоклассников будут учить по-новому в Казахстане

kazast.kz
В Государственный общеобязательный стандарт образования внесены изменения. Соответствующий Приказ МОН РК подписан и зарегистрирован в МЮ РК. Об этом министр образования Асхат Аймагамбетов написал на своей странице в Фейсбук.
«Одним из важных нововведений стало то, что со следующего учебного года, в первом классе вместо «Сауат ашу» (уроки просвещения) дети будут изучать «Әліппе» и «Ана тілі». Программа «Әліппе» будет рассчитана на первые две четверти, в течение двух последующих дети будут учить «Ана тілі». Соответственно в классах с русским и другими языками обучения будут вводиться «Букварь» и «Обучение грамоте». При этом методологической платформой подготовки «Әліппе» станет методика Ахмета Байтурсынова. Сейчас ведется большая работа по разработке программ и учебников. Нами сформирована рабочая группа для подготовки единых программ», — сообщил глава МОН.
В ее состав вошли ведущие языковеды, методисты, учителя начальных классов и авторы учебников «Әліппе» предыдущих лет.
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