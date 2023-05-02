Первоначальный взнос и максимальный порог зарплаты – условия программы льготного кредитования изменятся

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах правительства озвучил предлагаемые нововведения в программе льготного автокредитования.

Механизм подачи заявки онлайн менять не будут. Министр убеждён, что такой подход самый прозрачный, передает informburo.kz

«Сейчас механизм работает абсолютно прозрачно: в онлайн формате и без человеческого участия. Это на сегодняшний день самый прозрачный механизм», – сказал он.

В программу введут нововведения, сейчас рассматривают следующие:

Введут первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался для участия в программе.

в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался для участия в программе. Будут публиковать имена тех, кто успел зарегистрироваться и получить машину.

Планируют ввести максимальный порог заработной платы, чтобы «сделать программу более доступной и народной».

Исключат из списка доступных по программе моделей Kia Sportage и Hyundai Tucson.

«В месяц возвращают около 1 млрд тенге, этого хватает примерно на 100 машин. До этого времени вернули 4 млрд, этого хватает примерно на 400 машин. Мы думаем, что анонсируем программу, когда вернем 5 млрд на 500 машин», – добавил министр.

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