Первоначальный взнос и максимальный порог зарплаты – условия программы льготного кредитования изменятся

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах правительства озвучил предлагаемые нововведения в программе льготного автокредитования.
Механизм подачи заявки онлайн менять не будут. Министр убеждён, что такой подход самый прозрачный, передает informburo.kz
«Сейчас механизм работает абсолютно прозрачно: в онлайн формате и без человеческого участия. Это на сегодняшний день самый прозрачный механизм», – сказал он.
В программу введут нововведения, сейчас рассматривают следующие:
- Введут первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости автомобиля. Раньше первоначальный взнос не требовался для участия в программе.
- Будут публиковать имена тех, кто успел зарегистрироваться и получить машину.
- Планируют ввести максимальный порог заработной платы, чтобы «сделать программу более доступной и народной».
- Исключат из списка доступных по программе моделей Kia Sportage и Hyundai Tucson.
«В месяц возвращают около 1 млрд тенге, этого хватает примерно на 100 машин. До этого времени вернули 4 млрд, этого хватает примерно на 400 машин. Мы думаем, что анонсируем программу, когда вернем 5 млрд на 500 машин», – добавил министр.