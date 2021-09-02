Первоначальный взнос по ипотеке снизят для очередников в «Отбасы банке»

В рамках ипотечных программ «Отбасы банк» снизит первоначальный взнос для очередников на жилье. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает Tengrinews.kz.

«В рамках ипотечных программ «Отбасы банк» снизит первоначальный взнос для очередников до 10 процентов от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2 и 5 процентов годовых в зависимости от дохода семьи», — сказал Атамкулов на заседании правительства.

Также он прокомментировал слова Токаева по расширению возможностей досрочного снятия пенсионных накоплений. Он поручил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующей покупки жилья.

«В правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для последующего приобретения жилья», — сказал Атамкулов.

Кроме того, он пояснил, что в целях поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.

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