Первую операцию по уменьшению желудка провели врачи Костанайской больницы

В прошлом году, для их обучения приезжал столичный врач. Тогда совместно они прооперировали трех человек. Сейчас местные доктора могут делать это сами. Первую пациентку выпишут уже на днях.

Алла Токаева на прошлой неделе перенесла операцию по уменьшению желудка. Женщине 54 года, с 30 лет у нее начал появляться лишний вес. Тогда она пыталась самостоятельно его сбросить: занималась спортом, сидела на диетах, но ничего не помогало. А вот, когда вес перевалил за 100 кг, ухудшилось самочувствие. Вспоминает, что боли были настолько сильные, что одеваться и передвигаться самостоятельно было невозможно. В частной клинике ей посоветовали обратиться в городскую больницу.

«Я пошла без надежды. Думаю, что вот еще очередной доктор скажет, что вы полная идите и худейте. А я пойду, лягу и буду умирать. А этот доктор, не доктор, а чудо. Он говорил мне то, о чем я сама давно думала. Я не верила ушам своим. Он не просто взялся, а четко и грамотно все рассказал. А уж операция, и у меня сейчас вторая жизнь»,- говорит пациентка гор больницы.

Женщина пришла с весом 118 кг, буквально за несколько дней она сбросила 8 кг. Сейчас рацион питания поменяется, некоторое время она будет, есть блюда, преобразованные в пюре. Но, это не пугает пациентку. После, она сможет есть все, что захочет. Но понемногу.

«Я сейчас себя чувствую так, как я чувствовала в институте, вообще в молодости я не была полной. Не представляете, мне все люди кажутся прекрасными, и жить хочется, работать . Вы не знаете, что это такое быть инвалидом и потом вдруг внезапно стать живой. А вот кто это чудо сделал? Я не знала, что у нас в Костанае такое делают, мне, кстати, и врачи не говорили»,- говорит Алла Токаева.

Бариатрические операции в городской больнице начали делать еще в прошлом году. Тогда сюда приезжал столичный врач, который провел обучение. Трех пациентов оперировали совместно. Эту операцию врачи городской больницы провели самостоятельно. Она длилась около четырех часов. Хирургический метод лечения ожирения подходит для тех, кто не может сбросить вес обычными методами. В первые несколько месяцев после операции, пациенты активно худеют, из-за снижения объема пищи

«Критерий есть – это индекс массы тела. Усредненный показатель, он считается очень легко вес в кг делится на рост. Ну например 150 кг человек весит, имеет рост 1 метр 50. Поделить и мы получим индекс массы тела. Первая степень ожирения, вторая и третья, а потом идет запредельная. У женщины индекс 51, в норме он до 25. Перебор двукратный. Вот сейчас она потеряет 70% от избыточной массы тела»,- отмечает заведующий проктологическим отделением Костанайской городской больницы Айдар Ракишев.

Данная операция проводится бесплатно, так как входит в пакет ОСМС. Айдар Ракишев отмечает, что те, кто страдает от ожирения может прийти на консультацию в проктологическое отделение городской больницы.

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