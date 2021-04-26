Первую партию казахстанской вакцины завезли в Костанайскую область

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В поликлинику номер 3 Костаная сегодня завезли первую партию казахстанской вакцины. Она хранится в специальном холодильнике, рядом — уже в другом, остатки российской — ее второй компонент. Разделение, отмечают медики необходимо — у каждой своя температура хранения.
«Мы уже начали вакцинировать, и здесь, и в пункте в ТРЦ, у нас есть отдельный кабинет с сегодняшнего дня с вакциной QazVac. Мы говорим, что наша казахстанская. Некоторые с сомнением, мы говорим, вы же живете в Казахстане. Переносится легко, спокойно без аллергических реакций», — отметила завотделением поликлиники №3 Костаная Ольга Ткачук.
Сегодня, на 16.00, казахстанскую вакцину получили здесь 8 человек. А вообще с февраля здесь провакцинировались от коронавируса свыше 2,5 тыс. человек. Вакцинируют, кстати, большую часть желающих. Но беременные, дети, люди с хроническими заболеваниями, получают медицинский отвод. Помимо этого медики этой поликлиники работают и с заключенными из местной колонии, завтра, кстати, также планируют выехать к ним.
Всего в Костанайскую область пока пришло 2000 доз казахстанского препарата, 200 из них досталось этой поликлинике. Медики подчеркивают, что ждут поставки еще, и надеются, что ее количество будет с каждым днем только увеличиваться.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области