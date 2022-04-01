Первую встречу с населением провёл новый аким Костаная

Начал он с жилых массивов Дружба, Амангельды, Кунай и Ударник. Местные жители озвучили множество острых вопросов. Для жителей Дружбы, к примеру, основными вопросами стали: плохая работа общественного транспорта и закрытие медпункта.

В стенах дружбинской школы собралось не мало жителей 4 жилых массивов. Начал аким города с короткого доклада о развитии Костаная. Затем у местных жителей была возможность задать новому акиму все свои наболевшие вопросы. Не смотря на положительную динамику развития города, о которой в своем докладе говорил Марат Жундубаев, например, у жителей Дружбы нерешенными так и остаются некоторые вопросы. Один из них — работа общественного транспорта.

«Основное работающее население продолжает работать в центре города дети посещают городские школы, кружки. У нас такой вопрос движение автобусов маршрут № 18. Очень редко ходит автобус, большой интервал между автобусами. И большая переполненность автобусов, даже в обычное время не в часы пик. Можно как-то решить этот вопрос?»,- задает вопрос акиму жительница ж\м «Дружба» Елена Николаевна.

По словам жителей Дружбы, ждать автобус им приходится по часу, для жилого массива — это очень долго. Эту проблему аким города назвал «с бородой», она уже не раз обсуждалась и изучалась. Подрядчику не выгодно чаще ездить, а людям не выгодно долго ждать. Марат Жундубаев дал поручение отделу ЖКХ провести хронометраж движения.

«По загрузке хочу сказать, что никто из пассажиров не остается на остановке никогда. Условия договора заключенные между акиматом и фирмой выполняются на 100%. Интервал составляет не час, а 40 минут. Конечно, я понимаю прекрасно отчаяния людей, хочется, чтобы чаще ходили автобусы. Но, мы исходим из того, какие у нас есть возможности»,- отметил директор ТОО ТТS Николай Кушнеров.

Еще один из острых вопросов — отсутствие в Дружбе собственного медпункта. Год назад он перестал работать, но потребность в медуслугах не малая, учитывая численность населения жилого массива. А ездить в поликлинику № 4, учитывая интервал движения автобусов, очень неудобно для местных жителей.

«Мы относились к району, у нас был терапевт, фельдшер, медсетсра, зуботехник. Была аптека, была библиотека. И принимали финансы за услуги. Когда мы стали городом через год все это убрали»,- возмущен житель ж/м «Дружба» Александр Чекалов.

Здание, в котором раньше располагался медпункт, после обследования его признали аварийным. Не смотря на уговоры местных жителей, вернуть медпункт в то же место, не получится.

«Я вижу в этой ситуации какой выход, я думаю если из поликлиники например, раз в неделю группа специалистов делали бы выездные сюда. Если людям неудобно допустим можно было бы сделать прием специалистов был бы график, чтобы знали, что в это время допустим где это будет надо еще подумать. При школе наверное нельзя, наверное. Надо подумать еще»,- говорит аким города Костанай Марат Жундубаев.

Говорили на встрече и об отсутствии места для организации досуга. Жители отмечают, что здание ДК, в котором раньше располагались кружки, библиотека и ФАП, было очень вместительным. После признания его аварийным, всего этого в Дружбе нет. На что аким города ничего конкретного не пообещал, но предложил не искать виновных, а решать проблемы. Библиотеку, по словам Жундубаева, можно вернуть в школу, свободное место для этого есть. Остальные вопросы он взял на контроль. Задавали немало вопросов жители и по поводу уличного освещения, на что в ЖКХ отметили, что на двух улицах оно появится уже в этом году.

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