Первые овсяные хлопья «Костанайские» появятся в продаже уже этой осенью

Первые овсяные хлопья «Костанайские» появятся в продаже в нашем регионе уже этой осенью. Производить предприниматели намерены как обычные хлопья, так и быстрого приготовления. Именно для этого и было закуплено оборудование стоимостью 300 млн тенге. Уже сейчас оно проходит испытание, а после приезда экспертов из Украины, их посещение откладывалось из-за пандемии коронавируса, начнутся пуско-наладочные работы, сообщает alau.kz

Несколько лет назад ТОО «Мибеко» в Костанае запустило в работу завод по переработке гречихи, чуть позже добавили и чечевицу. Осенью 2020 -го года здесь планируется начать выпуск овсяных хлопьев: обычных и быстрого приготовления. Выбор нового продукта для производства, по словам заместителя директора Мукима Кадырова, был не случаен.

«Этот продукт для нового поколения людей молодежь — здоровое питание. Анализировали рынок. Резкий рост — хлопья и резкий рост на 90 процентов и нашего казахстанского производства хлопьев не хватает, хотим, чтобы было местное»,- сказал заместитель директора ТОО «Мибеко» Муким Кадыров.

Воплотить проект в жизнь помогла поддержка государства, а именно займ, субсидирование и гарантирование по новой программе «Экономика простых вещей», реализуемая через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Общая стоимость инвестпроекта — 400 млн тенге. ТОО «Мибеко» получило возможность снизить ставку по кредиту с 14% до 6% для 248 млн тенге. В год завод намерен производить больше 80 тыс. тонн продукции. Кстати, большая часть произведенных хлопьев будет экспортироваться в страны Центральной Азии и Украину. На местном рынке оставят лишь 40% новой продукции.

«Мы сориентировались по сегодняшним ценам будет стоить 110- 120 тенге, в этом пределе. Коробка наша с учетом фасовки 400 грамм 110 -120 тенге, для сетей накрутка — 150-160 тенге на полках»,- рассказал Муким Кадыров.

Сегодня оборудование уже смонтировано. Уже сейчас оно проходит испытание, а после приезда экспертов из Украины, начнутся пуско-наладочные работы, которые откладывались из- пандемии коронавируса. Но, как отмечает заместитель директора предприятия, авиабилеты зарубежным инженерам уже приобретены, скоро они прибудут в Костанай.

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