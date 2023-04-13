Первые роды должны быть с 19 до 25 лет. Рождаемость снизилась в Костанайской области

В Казахстане снижение рождаемости наблюдается уже второй год.

Коснулось это и Костанайской области. По мнению специалистов, нынешнее поколение не стремится заводить детей и тщательно планирует рождение каждого ребенка.

«В 1988 году у нас был пик, у нас родилось 26,5 тысяч детей. Эта цифра сохранялась на одном уровне, начиная с 2000 года эта цифра начала снижаться. Каждый год на 500 — 800 детей. И на сегодня родов 10363, снижение более, чем в два раза», — сообщил главный внештатный акушер-гинеколог Иван Янцен.

В минувшем году родилось 10 тысяч детей, и по сравнению с 2021 годом это на 700 меньше. Иван Янцен отмечает, что те, кто рожает первого ребенка, потом не спешат планировать второго, между ними в основном большая разница. Иногда второго ребенка планируют только в 35 лет.

«Первые роды должны произойти начиная с 19 до 25 лет. Это постулат, это формула ВОЗ. А возраст после 35 лет считается поздним репродуктивным, а после 35 возникают уже осложнения, заболевания, пороки развития внутробного плода», — сообщил Иван Янцен.

Но, как отмечает специалист, это не говорит о том, что после 35 лет нельзя рожать. Медицина не стоит на месте, и сейчас в роддоме есть современное оборудование, которое позволяет проводить внутриутробную диагностику патологии плода. В основном костанайские женщины планируют стать матерями только после 26 лет, одни сначала хотят получить образование, другие строят карьеру. Ну а еще одна проблема — жилье. Беспокоит этот вопрос и общественных активистов.

«Сейчас молодежь не торопится заводить семьи, и тем более детей. Я сама многодетная мама, с того времени как я завела семью, изменилось многое. Сейчас молодежь все больше подражает западным странам. Хочет заработать, реализоваться и уж потом думать о семье. Тут, конечно, и экономика играет роль, для молодежи сейчас главнее — поднять уровень жизни», — говорит зампеститель председателя областного совета матерей Айтжан Кишкентаева.

По мнению Айтжан Кишкентаевой, правительству необходимо стимулировать естественный прирост населения путем поддержки молодых семей и создания условий для качественного обеспечения каждого малыша. Параллельно, считает женщина, нужно со школьной скамьи внедрять ценности семейного института.

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