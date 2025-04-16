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Первые штрафы посыпались на мопедистов в Костанайской области

— Сегодня, 09:22
Изображение для новости: Первые штрафы посыпались на мопедистов в Костанайской области

pixabay.com

По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, с 5 апреля привлечено к ответственности 10 водителей мопедов.

Из них, по информации полиции, привлекли к ответственности за:

  • за управление незарегистрированным транспортом — 3 человека
  • управление без страхового полиса — 2 человека
  • управление мопедом лицом не имеющим права управления — 1 человек
  • управление без техосмотра-1 человек
  • иные нарушения- 1 человек

Водворено на стоянку пять  мопедов.



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