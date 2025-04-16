По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, с 5 апреля привлечено к ответственности 10 водителей мопедов.

Из них, по информации полиции, привлекли к ответственности за:

за управление незарегистрированным транспортом — 3 человека

управление без страхового полиса — 2 человека

управление мопедом лицом не имеющим права управления — 1 человек

управление без техосмотра-1 человек

иные нарушения- 1 человек

Водворено на стоянку пять мопедов.

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