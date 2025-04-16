Первая акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия была проведена в Казахстане в 2008...
По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, с 5 апреля привлечено к ответственности 10 водителей мопедов.
Из них, по информации полиции, привлекли к ответственности за:
- за управление незарегистрированным транспортом — 3 человека
- управление без страхового полиса — 2 человека
- управление мопедом лицом не имеющим права управления — 1 человек
- управление без техосмотра-1 человек
- иные нарушения- 1 человек
Водворено на стоянку пять мопедов.
Казахстанцы продолжают обсуждать проблему: обменные пункты и банки за рубежом отказываются принимать доллары США, выпущенные...
Управление специализированной службы охраны Костанайской области предупредило костанайцев. 16 апреля 2025 года в 16.00 часов...
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