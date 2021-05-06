USD 426.85
EUR 512.35
RUB 5.71
  1. Home
  2. Новости
  3. Первые слушатели курса «Серебряный университет» получили сертификаты

Первые слушатели курса «Серебряный университет» получили сертификаты

Первые сертификаты об окончании «Серебряного университета» получили сегодня слушатели курсов в Костанайском региональном университете. Обучение стартовало 15 марта, и за это время стать студентами смогли около 200 пенсионеров. Языковые курсы, ветеринария, компьютерная грамотность и много других направлений предлагались на выбор. 

Светлана Багдасарова успешно завершила курс обучения сразу по двум направлениям проекта «Серебряный век» — философия и рисование. Пенсионерка очень рада, что на заслуженном отдыхе снова смогла сесть за парту и стать студентом. На следующий учебный год она хочет продолжить свое обучение, но еще добавить новые направления языковые курсы и обучить IT- технологии.

«Очень хочется поблагодарить руководство университета за этот замечательный проект, потому что он дал возможность нам пережить минуты молодости, активного возраста вот то, что характерно для этого, включения тех своих желаний и жизненных возможностей«, — рассказывает слушатель курса Светлана Багдасарова.

Проект «Серебряный университет » включает в себя обучение по 18 направлениям. Слушателями первого потока стали свыше 200 человек. Как признается организатор курса, самым востребованным направлением стало IT -технологии, обучение компьютерной грамотности и работа с мессенджерами.

«Серебряный университет или университет третьего возраста мы его освещали неоднократно, это для лиц пожилого возраста , для тех кто вышел на пенсию и так далее. Мы предлагали очень много образовательных программ, для того, чтобы они могли подтянуть свои компетенции и найти себя в обществе здесь» , — говорит Азамат Жикеев координатор курса «Серебряный университет » 

Сейчас студенты серебряного университета уходят на каникулы, но продолжить обучение они смогут уже в сентябре. Будет объявлен новый набор слушателей. Тем временем в планах

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Работы по реконструкции Аркалыкской ТЭЦ отстают от графика. Рабочим предстоит трудиться в 2-3 смены
Следующая новость

Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3800