Первые слушатели курса «Серебряный университет» получили сертификаты

Первые сертификаты об окончании «Серебряного университета» получили сегодня слушатели курсов в Костанайском региональном университете. Обучение стартовало 15 марта, и за это время стать студентами смогли около 200 пенсионеров. Языковые курсы, ветеринария, компьютерная грамотность и много других направлений предлагались на выбор.

Светлана Багдасарова успешно завершила курс обучения сразу по двум направлениям проекта «Серебряный век» — философия и рисование. Пенсионерка очень рада, что на заслуженном отдыхе снова смогла сесть за парту и стать студентом. На следующий учебный год она хочет продолжить свое обучение, но еще добавить новые направления языковые курсы и обучить IT- технологии.

«Очень хочется поблагодарить руководство университета за этот замечательный проект, потому что он дал возможность нам пережить минуты молодости, активного возраста вот то, что характерно для этого, включения тех своих желаний и жизненных возможностей«, — рассказывает слушатель курса Светлана Багдасарова.

Проект «Серебряный университет » включает в себя обучение по 18 направлениям. Слушателями первого потока стали свыше 200 человек. Как признается организатор курса, самым востребованным направлением стало IT -технологии, обучение компьютерной грамотности и работа с мессенджерами.

«Серебряный университет или университет третьего возраста мы его освещали неоднократно, это для лиц пожилого возраста , для тех кто вышел на пенсию и так далее. Мы предлагали очень много образовательных программ, для того, чтобы они могли подтянуть свои компетенции и найти себя в обществе здесь» , — говорит Азамат Жикеев координатор курса «Серебряный университет »

Сейчас студенты серебряного университета уходят на каникулы, но продолжить обучение они смогут уже в сентябре. Будет объявлен новый набор слушателей. Тем временем в планах

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