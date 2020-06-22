Первый день ЕНТ: 160 абитуриентов исключили за нарушение правил, у двоих выявили высокую температуру

В Министерстве образования и науки Казахстана рассказали об итогах первого дня ЕНТ-2020, передает informburo.kz

В первый день планировали сдать экзамен 6 512 человек, из них 144 абитуриента не пришли в пункты проведения ЕНТ. У двоих выпускников во время запуска на тестирование выявили высокую температуру, они смогут пересдать ЕНТ в любой другой день после выздоровления.

Возможности сдать экзамен были лишены 160 абитуриентов, из них 73 за попытку пронести запрещённые предметы, 87 – за нарушения правил во время тестирования.

«Подавляющее большинство из них (исключённых – Авт.) сдавали экзамен в пунктах Туркестанской области и Шымкента», – отметили в МОН.

Таким образом в первый день прошли тестирование 6 206 человек. Они получат электронный сертификат с результатами ЕНТ.

За участниками экзамена наблюдали независимые эксперты, в состав которых вошли члены специальных мониторинговых групп, общественные деятели, представители неправительственных организаций, Антикоррупционной службы и проектных офисов «Адалдык аланы».

Каждая аудитория была оснащена камерами видеонаблюдения. Эти видеозаписи до 25 августа будут изучать специалисты. В случае выявления нарушения правил, результаты теста будут аннулированы даже если на тот момент абитуриенту был присуждён грант.

В этом году ЕНТ пройдёт до 5 июля в 161 пункте с соблюдением требований санитарной безопасности. Всего заявки на сдачу экзамена подали более 130 тысяч человек, из них более 20 тысяч – выпускники школ прошлых лет и колледжей.

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