Первый класс: кого зачислят автоматически и что изменилось в 2026 году

В Казахстане изменились правила приема детей в первый класс. Министерство просвещения обновило порядок зачисления, чтобы сделать процесс более удобным для родителей и снизить нагрузку на портал eGov.
Когда стартует прием заявок
В этом году прием в первый класс будет проходить поэтапно:
- по стране — с 27 мая
- в Костанайской области — с 18 по 28 июня
- дополнительный период — с 11 июля по 31 августа (для тех, кто не успел подать документы ранее)
Такой формат позволит избежать перегрузок системы электронного правительства.
Автоматическое зачисление и выбор школы
С этого года дети, посещавшие классы предшкольной подготовки при школах, будут зачисляться автоматически — по заявлению родителей.
Если родители решат выбрать другую школу, подача документов осуществляется на общих основаниях.
Кто может пойти в первый класс
Согласно закону «Об образовании», в первый класс принимаются дети с 6 лет, независимо от уровня подготовки.
Какие документы нужны
Для подачи заявки через портал необходимо:
- Заявление от родителей или законных представителей
- Медицинская справка формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у
- Фото 3×4 см (2 штуки)
Дополнительно:
свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя — предъявляются при подаче документов офлайн;
при необходимости — заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для инклюзивного обучения)
Как проходит прием
Зачисление осуществляется по принципу 3:1:
три ребенка с закрепленной территории школы и один — с других участков.
Прием заявок ведется в будние дни.
Когда могут отказать
Причины отказа в приеме документов:
- ошибки или несоответствие в документах
- предоставление недостоверных данных
- переполненность классов
- отсутствие мест для детей не из микрорайона школы
Без экзаменов
Важное изменение — полный отказ от экзаменов, тестов и собеседований при поступлении в первый класс, включая инновационные школы. Все дети принимаются на равных условиях.
Сколько детей пойдут в школу
Ожидается, что в этом году в школы Костанайской области пойдут около 9 тысяч первоклассников.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.