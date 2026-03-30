Первый класс: кого зачислят автоматически и что изменилось в 2026 году

В Казахстане изменились правила приема детей в первый класс. Министерство просвещения обновило порядок зачисления, чтобы сделать процесс более удобным для родителей и снизить нагрузку на портал eGov.

Когда стартует прием заявок

В этом году прием в первый класс будет проходить поэтапно:

по стране — с 27 мая

в Костанайской области — с 18 по 28 июня

дополнительный период — с 11 июля по 31 августа (для тех, кто не успел подать документы ранее)

Такой формат позволит избежать перегрузок системы электронного правительства.

Автоматическое зачисление и выбор школы

С этого года дети, посещавшие классы предшкольной подготовки при школах, будут зачисляться автоматически — по заявлению родителей.

Если родители решат выбрать другую школу, подача документов осуществляется на общих основаниях.

Кто может пойти в первый класс

Согласно закону «Об образовании», в первый класс принимаются дети с 6 лет, независимо от уровня подготовки.

Какие документы нужны

Для подачи заявки через портал необходимо:

Заявление от родителей или законных представителей Медицинская справка формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у Фото 3×4 см (2 штуки)

Дополнительно:

свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя — предъявляются при подаче документов офлайн;

при необходимости — заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для инклюзивного обучения)

Как проходит прием

Зачисление осуществляется по принципу 3:1:

три ребенка с закрепленной территории школы и один — с других участков.

Прием заявок ведется в будние дни.

Когда могут отказать

Причины отказа в приеме документов:

ошибки или несоответствие в документах

предоставление недостоверных данных

переполненность классов

отсутствие мест для детей не из микрорайона школы

Без экзаменов

Важное изменение — полный отказ от экзаменов, тестов и собеседований при поступлении в первый класс, включая инновационные школы. Все дети принимаются на равных условиях.

Сколько детей пойдут в школу

Ожидается, что в этом году в школы Костанайской области пойдут около 9 тысяч первоклассников.

