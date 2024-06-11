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Первый летальный случай от коклюша в Казахстане подтверждён

Фотография для новости Первый летальный случай от коклюша в Казахстане подтверждён

Фото взято с сайта mck.clinic

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о летальном случае от коклюша в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Ребенку было шесть месяцев, и он был не привит.

Акмарал Альназарова сообщила, что популяционное здоровье населения очень хрупкое.

«Даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которые накопились за последние несколько лет, дала такую вспышку. И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области — поэтому я считаю, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают, и она должна быть солидарной», — отметила она.

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