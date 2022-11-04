Первый обильный снегопад в Костанае показал, насколько коммунальные организации готовы к зиме

Уже ранним утром в южной части города автолюбители ехали по очищенной дороге, тогда как в центре снег на проезжей части и тротуарах создавал неудобства.

Первый обильный снегопад в Костанае для коммунальщиков стал неожиданностью. Правда, не для всех, некоторые подрядные организации отработали, как по часам, начали чистить свои территории от снега еще ночью. Вот, напрмер, улица Маяковского, автолюбители уже рано утром ехали по очищенной дороге. А вот на момент наших съёмок в 10 утра на улице Леонида Беды, судя по количеству снега на проезжей части и тротуарах, уборочной техники здесь небыло. Как рассказали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, при обильных осадках у подрядных организаций есть определенный механизм, какие территории в приоритете по очистке.

«В первую очередь, мы очищаем магистральные улицы по которым идут автобусы, подъездные пути к социальным объектам. Проезжую часть мы стараемся очищать в ночное время, потому, что большой поток автотранспорта. По тротуарам в ночное время мы работали, сейчас идет очистка пешеходных переходов, перекрёстков и остановочных павильонов. Работаем в круглосуточном режиме», — отметил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

На сегодня в городе для зимнего содержания дорог имеется 323 единицы техники, по словам Данияра Сабитова, вся она находится в исправном состоянии. Для очистки от снега этого количества достаточно, и вся она задействована. Всего в городе за порядком в зимнее время следят пять подрядных организаций, каждая отвечает за определенный участок. Площадь обслуживаемых территорий — около четырех миллионов квадратных метров. Руководитель отдела ЖКХ заверяет, что до вечера все городские дороги расчистят.

«Сразу охватить все, как говорится нереально. Работаем в две, три смены. Перерабатывают наши механизаторы. Все на контроле. Все будет зависеть от погодных условий. К примеру, проходили по улице Абая в два часа ночи, а в четыре, в пять опять пошел снег. Это такая работа, погоду ведь не предскажешь. Мы готовы и будем убирать все», — сказал руководитель ЖКХ.

Сам Данияр Сабитов оценивает работу коммунальных служб на сегодня, как удовлетворительную. И отмечает, что в дальнейшем они намерены отслеживать и налаживать действия подрядчиков.

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