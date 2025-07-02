Первый освобожденный по амнистии вышел на свободу в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД.

Мужчина отбывал наказание за кражу и ранее судим не был. Дома его уже ждут супруга и трое детей.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Костанайской области на сегодняшний день содержится около 2 000 осуждённых. В рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции, освобождению подлежат 300 человек. Сегодня на свободу вышли первые из них.

В Комитете уголовно-исполнительной системы подчеркнули, что амнистия — это не просто акт гуманности, а инвестиция в будущее, предоставляющая каждому шанс на исправление и возможность внести вклад в развитие общества. Освобождённым оказывается всесторонняя поддержка в адаптации к жизни на свободе: помощь в трудоустройстве, восстановлении социальных связей, оформлении необходимых документов. Также им предоставляется психологическая помощь и содействие в освоении новых профессиональных навыков.

Напомним, 23 июня Президент Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию.

Налоговики сообщили, какие проверки могут ожидать казахстанцев Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 2 июля 2025 года, решил напомнить казахстанцам,...

До 300 тысяч тенге. Штраф ввели в Казахстане Деревья и кустарники могут разрастись и занять большие участки. Однако казахстанцам не стоит спешить их...