Первый штраф за прогрев авто зафиксирован в Костанайской области. Об этом сообщает телеканал «Евразия».

Нарушителем оказался житель Петропавловска. Скриншотом протокола казахстанец поделился в соцсетях.

Мужчина с сарказмом поблагодарил бдительных соседей, обратившихся в полицию. Теперь водителю предстоит заплатить штраф 5 МРП — это около 20 тысяч тенге. Другие петропавловцы поддержали автовладельца, аргументируя тем, что пяти минут в условиях северного климата не достаточно.

«Не прогреются ни стекла, ни машина сама. То есть это затрудняет вождение получается. Создание аварийной ситуации. 15 минут минимум хотя бы. На югах ещё ладно, нормально. Но у нас нет. 20 градусов мороза стукнет, как ты поедешь?».

«Не поедешь же, если стёкла замёрзшие, боковые зеркала. Зеркала отходят долго. Прогревать пока не оттают окна».

В МВД РК на днях давали разъяснение по данному вопросу.

В ведомстве подчеркнули, что это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.

«Таким образом, если транспортное средство стоит более пяти минут с работающим двигателем и это создает неудобства жителям, то в данном случае будет усматриваться состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 597 КоАП РК («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». – Прим. ред.)». Комитет административной полиции МВД РК Из ст. 597 КоАП РК следует, что за нарушение гражданам «прилетит» штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге), а за повторное нарушение – в размере 10 МРП (39 320 тенге).

«Органы внутренних дел не ставят перед собой цели массово штрафовать граждан за данное нарушение. Отмечаем, что дело об административном правонарушении по указанной статье возбуждается исключительно при поступлении жалоб граждан и наличии доказательств нарушения», — отметили в Комитете административной полиции МВД РК

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