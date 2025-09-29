Зимние осадки пришли 29 сентября в Костанай.

Ночью белый снег укрыл желто-зеленые деревья. зелёную траву и деревья, преобразив пейзаж.

На западе, севере Костанайской области 29 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)

Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем 4-9, на юге области 14 тепла.

В Костанае будет облачно, осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем будет 4-6 тепла.

"Письмо учителю" - Артемова Елена Михайловна Уважаемая Елена Михайловна! За эти четыре года вы стали для меня не просто преподавателем, а...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

Обращение к казахстанским водителям Сообщение распространила пресс-служба Казавтожол. Национальная компания предупредили об ухудшении погодных условий. 29 сентября в Акмолинской,...