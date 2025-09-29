Зимние осадки пришли 29 сентября в Костанай.
Ночью белый снег укрыл желто-зеленые деревья. зелёную траву и деревья, преобразив пейзаж.
На западе, севере Костанайской области 29 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман.
Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем 4-9, на юге области 14 тепла.
В Костанае будет облачно, осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем будет 4-6 тепла.
