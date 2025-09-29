 Ya Metrika Fast
USD 544.26 EUR 634.72 RUB 6.52

Первый снег удивил костанайцев

— Сегодня, 08:14
Изображение для новости: Первый снег удивил костанайцев

Зимние осадки пришли 29 сентября в Костанай.

Ночью белый снег укрыл желто-зеленые деревья. зелёную траву и деревья, преобразив пейзаж.

На западе, севере Костанайской области 29 сентября ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)

Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем 4-9, на юге области 14 тепла.

В Костанае будет облачно, осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Туман. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха, днем будет 4-6 тепла.


Изображение 6 для Обращение к казахстанским водителям

Обращение к казахстанским водителям

Сообщение распространила пресс-служба Казавтожол. Национальная компания предупредили об ухудшении погодных условий.  29 сентября в Акмолинской,...
Сегодня, 10:09



Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.