Первый ветропарк запустят в Костанайской области

Через два года в Костанайской области запустят в работу ветропарк. Его начнут строить уже в 2020-ом году вблизи села Заречный Костанайского района. Проект готовят к экспертизе, а инвесторы намерены вложить больше 50 млн долларов США, чтобы на 20 гектарах получать порядка 5инвест0 Мегаватт электроэнергии в год, сообщает alau.kz

Три года назад в Костанайской области активно заговорили о внедрении малых альтернативных источников энергии, тогда было отобрано 16 проектов почти на 3 млрд тенге. Как отмечают чиновники, сегодня из них 9 уже реализованы, в большей степени в прошлом году, 7 только воплощаются в жизнь. Один из них — проект по строительству ветроэлектростанции мощностью 50 МВт в Костанайском районе вблизи села Заречный.

«С 2018 года согласно закону, идет подготовка технических условий, написание проекта и завершается ПСД. В 2020 году проект отправится на государственною экспертизу, после этого полноценно начнутся строительно-монтажные работы»,- говорит руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Клара Мочалова.

Инвесторы проекта — китайская компания, которая работает совместно с Министерством энергетики и АО «KEGOC». По результатам аукциона, возводить ветропарк будет ТОО «Жел Электрик». Вложить в новый проект инвесторы готовы 50 млн долларов, а это больше 19 млрд тенге. На двадцати гектарах планируется разместить 16 ветряных мачт. Ввести ветропарк в эксплуатацию намерены уже в 2021 году.

Что касается небольших проектов, то в Костанайской области в этом году установили больше 100 возобновляемых источников энергии. В большей степени, это солнечные и ветровые станции до 10 кВт и коллекторы для обогрева воды. На новшества решились в основном животноводы и аграрии из южных районов области. По словам специалистов, это связано с тем, что государством возмещается до 80 % их затрат, как инвестиционные вложения. В других отраслях экономики такой поддержки со стороны государства нет.