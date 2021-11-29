Первый враг жилищной реформы — это председатели ПКСК: акимат Костаная

Специалисты отдела жилищных отношений акимата Костаная считают, что создающимся объединениям собственников имущества или простым товариществам председатели ПКСК чинят различные препятствия — не передают техническую документацию и ключи от помещений, вводят в заблуждение людей, обещая в связи с переходом на ОСИ платные внутридворовые парковки, проблемы с отоплением и водоснабжением.

По словам председателя ОСИ в доме по Чкалова,10 Евгения Гребенюка, процесс создания объединения собственников имущества шел трудно. Жильцы дома, даже признавая работу ПКСК не эффективной, все равно разделились на два лагеря — на тех кто «за» и тех кто «против». Однако, после проведенного голосования, 58 процентов жителей дома, решили вступить в ОСИ. Его зарегистрировали 8 ноября. Но ПКСК с таким решением не согласно.

«Идет конфронтация. В плане того, что ПКСК «СВ-комплект-79″ не признает регистрацию на нашем доме, они утверждают, что дом находится на их балансе до сих пор. Параллельно с нами проводят собрание, всячески мешают созданию ОСИ, придумывают слухи о том, что, если дом передадут в ОСИ, значит, нужно оплачивать будет парковки, нужно оплачивать помещения, которые есть у нас в доме. Что у председателя зарплата будет больше трехсот тысяч», — говорит председатель ОСИ «Чкалова, 10» Евгений Гребенюк.

Вновь созданная организация ОСИ подала в суд на ПКСК, так как им до сих пор не передали техническую документацию, ключи от помещений и прочее. Как пояснили в отделе жилищных отношений, этот дом не единственный в городе, который не «выпускают» из состава ПСКС. В ход идет запугивание людей различными неприятностями, которые им якобы грозят при создании ОСИ.

«Я вам хочу сказать, что первый враг у нас всего этого — это ТОО, которое управляет, то есть вот эти ПКСК, понимаете? Они уже после того, как мы создаем на доме ОСИ, они ходят и людей пугают, что они останутся без отопления, без холодной воды, без горячей воды. Поэтому вот сейчас у нас первый реформы враг — это ПКСК, директоры ТОО, которые управляют и председатели ПКСК. Вот сейчас ищем как на них повлиять, чтобы они не могли людей пугать»,- объясняет специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау Асылбаев.

Один из механизмов защиты, что жильцы не останутся без дворника или сантехника — это сервисные организации. Сразу после выхода из состава ПКСК они готовы взять на себя функцию обслуживания. Так как после создания ОСИ, люди сами вправе выбирать, кто и за какую сумму будет устранять текущие бытовые проблемы.

«Сейчас создаются ОСИ и на фоне этого у нас возникла потребность создания своей сервисной организации, то есть есть сантехник, дворник, бухгалтер. Согласно этой реформе председатель он исполняет функцию управления, а сервисная организация выполняет функцию обслуживания», — говорит руководитель сервисной организации Айнура Карымсакова.

Как пояснили в отделе жилищных отношений, сейчас председатели ПКСК регистрируют ТОО и, собирая опросные листы, призывают людей вступать не в ОСИ или простое товарищество, а присоединяться к ним. Однако, по закону есть только две формы управления мноквартирным жилым фондом — объединение собственников имущества и простое товарищество. И людям все равно придется сделать выбор, а упраздненным ПКСК — закрыться.

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