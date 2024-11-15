В Казахстане открывается железнодорожный тур «Шёлковый путь». Первый рейс по направлению «Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы» стартует уже 16 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма РК.

Международный железнодорожный тур за 4 дня позволит туристам погрузиться в атмосферу древних городов и отправиться в путешествие по следам Великого шелкового пути. Маршрут включает в себя ключевые достопримечательности Туркестана и Ташкента. Для удобства туристов в программе тура предусмотрено сопровождение гида, питание, транспортное обслуживание и входные билеты.

«В результате совместных усилий удалось создать уникальный железнодорожный тур, который соединяет две страны. Путешествия станут более комфортными и доступными для наших граждан и туристов из других стран, которые хотят узнать о богатом духовном и историческом наследии. Это важный шаг в развитии туризма и укреплении культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном», — отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Путешественники смогут увидеть один из самых древних городов на территории Средней Азии – Отырар, который был важным торговым звеном. Программа тура также включает посещение мавзолея Арыстан-баба, историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан», крупнейшего в своем роде туристского комплекса в Центральной Азии «Караван-Сарай». В Ташкенте участникам турам предоставляется возможность познакомиться не только с историческими объектами, но и современным развитием города.

Отметим, Международный тур запускают АО «Пассажирские Перевозки» совместно с «TauKomek Travel», «Туран Казахстан Тревел», «Grand Soluxe Travel Company», «SkyWay Travel», «Kompas», «Khan Turan Travel». В свою очередь, АО «НК «Kazakh Tourism» будет содействовать продвижению маршрута на международном уровне.

Турагентства публикуют цены для путешественников, которые хотят приобрести полный пакет. Туда входит питание, гид, экскурсии и ночь в отеле в Ташкенте. И можно купить билеты только на поезд.

С 16 по 20 ноября стоимость составит:

за взрослого – около 135 тысяч тенге;

за ребёнка от 5 до 15 лет – около 100 тысяч тенге.

Только билеты на поезд:

взрослый – около 70 тысяч тенге;

детский – около 35 тысяч тенге.

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