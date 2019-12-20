Первый зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае

Акимат Костаная приглашает всех жителей на первый зимний семейный фестиваль, который состоится 28 декабря. Основная программа пройдет на площади перед областным акиматом с 12:00 до 21:00, сообщает alau.kz

Дневная программа состоится с 12:00 до 18:00. Вы сможете прокатиться на новогоднем автобусе «Santa Bus», посетить резиденцию Деда мороза, принять участие в лыжном марафоне, в соревнованиях по скандинавской ходьбе и в шерстяном флешмобе. Также здесь пройдут соревнования «Кто дальше съедет с горки на ватрушке/ледянке» и конкурс на лучший новогодний костюм своими руками.

На мероприятие можно прийти не только всей семьей, но и привести с собой домашнего питомца, верного друга — собаку. На фестивале пройдет специальный забег с вашем питомцем.

В честь символа 2020 года здесь пройдет » Mouse- Party» с песнями и танцами. Главное условие программы — прийти на праздник в мышиных ушах. Именно среди тех, кто выполнит это условие пройдет розыгрыш большого круга сыра.

Вечерняя программа пройдет с 18:00 до 21:00. Вас ждет Zumba- марафон и яркое неоновое шоу. В это время вы сможете попробовать жаренное маршмеллоу. Организаторы мероприятия приготовили для гостей 50 кг этого лакомства.

Завершится фестиваль концертной программой с участием алматинских групп «Аршат» и «ZNight».