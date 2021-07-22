Пешеход на электросамокате погиб в Костанайской области

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О дорожно-транспортном происшествии рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой, передает alau.kz.
По данным полиции — это первый случай гибели пешехода на электросамокате.
Происшествие случилось в Аркалыке. Около 01.00 часа 43-летний пешеход на электросамокате при пересечении проезжей части не убедился в безопасности.
Произошло столкновение с автомобилем. При доставлении в больницу он скончался.
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