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Пешеход на электросамокате погиб в Костанайской области

car.ru

О дорожно-транспортном происшествии рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой, передает alau.kz.

По данным полиции — это первый случай гибели пешехода на электросамокате.

Происшествие случилось в Аркалыке. Около 01.00 часа 43-летний пешеход на электросамокате при пересечении проезжей части не убедился в безопасности.

Произошло столкновение с автомобилем. При доставлении в больницу он скончался.

 

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