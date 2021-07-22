Пешеход на электросамокате погиб в Костанайской области

О дорожно-транспортном происшествии рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой, передает alau.kz.

По данным полиции — это первый случай гибели пешехода на электросамокате.

Происшествие случилось в Аркалыке. Около 01.00 часа 43-летний пешеход на электросамокате при пересечении проезжей части не убедился в безопасности.

Произошло столкновение с автомобилем. При доставлении в больницу он скончался.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.