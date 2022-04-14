Пешехода насмерть сбили в Костанае

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области авария произошла 13 апреля около 22.30 часов.
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«22-летний водитель, управлял автомобилем «Лада приора» на россучёте по ул Каирбекова, напротив дома 397 ,двигаясь со стороны КСК в сторону центра, совершил наезд на неустановленного мужчину 45-50 лет, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. У водителя взят глубокий анализ крови. По данному факту УП Костаная начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК», — сообщили в пресс-службе.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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