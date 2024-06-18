Пешехода сбил автомобиль в центре Костанае

По данным полиции 18 июня около 12:30 на нерегулируемом пешеходном переходе возле Казахского драматического театра 22-летний водитель Chevrolet Cobalt совершил наезд на мужчину, который с различными травмами доставлен в больницу.

По предварительным данным водитель двигался по левой полосе и из-за остановившейся машины не заметил пешехода. По факту ДТП полицией начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

С начала года, по данным костанайской полиции, в области зарегистрировано 145 ДТП, в большинстве из которых виновными признаны водители. В половине случаев это наезды на пешеходов. В результате всех ДТП почти 200 человек получили различные травмы, и 20 погибли.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.