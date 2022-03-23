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Пешехода сбил водитель и скрылся с места происшествия в Костанае

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 марта около 23.15 в городе Костанае.

На пересечении улиц Маяковского и Л. Беды неустановленный водитель совершил наезд на 35-летнего мужчину.

Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавший в реанимации.

Ведется розыск водителя.

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