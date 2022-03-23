Пешехода сбил водитель и скрылся с места происшествия в Костанае

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 марта около 23.15 в городе Костанае.

На пересечении улиц Маяковского и Л. Беды неустановленный водитель совершил наезд на 35-летнего мужчину.

Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавший в реанимации.

Ведется розыск водителя.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.