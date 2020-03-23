Пешехода сбили в центре Костаная

22 марта в 23.50 57-летний водитель управляя автомашиной Форд на пересечении улиц Гоголя-Баймагамбетова совершил наезд на пешехода.

Он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в больницу.

В ДП Костанайской области сообщили, что данный факт зафиксирован камерой ЦОУ УП города Костаная.

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