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Пешехода сбили в центре Костаная

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22 марта в 23.50 57-летний водитель управляя автомашиной Форд на пересечении улиц Гоголя-Баймагамбетова совершил наезд на пешехода.

Он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с различными травмами доставлен в больницу.

В ДП Костанайской области сообщили, что данный факт зафиксирован камерой ЦОУ УП города Костаная.

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