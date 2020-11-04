Пешехода сбили в Костанае — видео

31 октября в центре Костаная сбили пешехода. Видео в редакцию Алау прислали наши читатели. В пресс-службе ДП Костанайской области информацию подтвердили.

В 19:40 часов 64-летний водитель, управляя автомобилем марки «Volkswagen Golf 3», на пересечении улиц Баймагамбетова – Амангельды совершил наезд на 32-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход был госпитализирован в городскую больницу. По факту ДТП проводится расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК»,- сообщили в ведомстве.

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