USD 433.3
EUR 506.74
RUB 5.44
  1. Home
  2. Новости
  3. Пешехода сбили в Костанае — видео

Пешехода сбили в Костанае — видео

31 октября в центре Костаная сбили пешехода. Видео в редакцию Алау  прислали наши читатели. В пресс-службе ДП Костанайской области информацию подтвердили.

В 19:40 часов 64-летний водитель, управляя автомобилем марки «Volkswagen Golf 3», на пересечении улиц Баймагамбетова – Амангельды совершил наезд на 32-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход был госпитализирован в городскую больницу. По факту ДТП проводится расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК»,- сообщили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Более 100 должностных лиц привлекли к ответственности за содержание дорог в Костанайской области
Следующая новость

Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов