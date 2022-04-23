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Пешехода сбили в Рудном

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ДТП произошло 20 апреля около 16:00 часов в Рудном.

По улице 50 лет Октября водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем марки «Ravon Nexia», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину 1954 года рождения. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в Рудненскую городскую больницу.

Данный факт зарегистрирован по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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