Пешеходные переходы под снос: в Костанае меняют схему движения

За последние пять лет количество транспортных средств в Костанае выросло на 29 тысяч — с 70 до 99 тысяч. Как отмечают в полиции, это привело к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.

Чтобы снизить аварийность и повысить пропускную способность улиц, специалисты пересматривают организацию дорожного движения. В ходе весеннего обследования выявлено, что часть пешеходных переходов расположена слишком близко друг к другу и не соответствует требованиям безопасности.

По словам старшего инспектора управления административной полиции ДП Костанайской области Серикпая Кадирбаева, согласно стандартам, переходы должны находиться на одном уровне и располагаться с интервалом 200–300 метров. В связи с этим принято решение об оптимизации — объединении двух близко расположенных переходов в один. Это позволит упорядочить движение и повысить безопасность как пешеходов, так и водителей.

Где выявлены нарушения

На отдельных магистральных улицах расстояние между переходами оказалось менее 100 метров. В частности, такие участки зафиксированы на улице Гашека, а также на улицах Леонида Беды, Сьянова, Фролова, Пушкина, Амангельды, Рабочей и проспекте Кобланды батыра.

Всего в Костанае выявлено 13 переходов, установленных с нарушением норм. Работы по их демонтажу и оптимизации планируют продолжить на всех магистральных улицах города. Аналогичные меры предусмотрены и в других населённых пунктах области.

Дополнительные меры безопасности

В текущем году также запланирована установка дополнительного освещения на 50 нерегулируемых пешеходных переходах. Кроме того, предусмотрено обустройство искусственных дорожных неровностей.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть внимательными, строго соблюдать правила и обращать внимание на сигналы светофоров и дорожные знаки.

