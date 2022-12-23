Пешеходных переходов станет меньше в Костанае

Сократят пешеходные переходы в Костанае.
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По рекомендации управления полиции города Костаная для улучшения дорожной безопасности и увеличения пропускной способности на улицах города начаты работы по демонтажу смежных пешеходных переходов по ул. Алтынсарина – ул. Толстого, ул. Гоголя — Французский центр, ул. Тәуелсіздік — ул. Байтурсынова.
«В связи с вышеизложенным, просим жителей города соблюдать правила ПДД РК, переходить места на установленных пешеходных переходах», — говорится в сообщении отдела ЖКХ Костаная.