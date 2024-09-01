Пешеходов не видим. Жалобы на уличное освещение участились в Костанае

В последнее время от костанайцев участились жалобы на качество, а порой и на отсутствие освещения в городе.

В ситуационный центр Айкомек за прошлую неделю поступило больше 300 обращений. По словам горожан, на некоторых улицах города фонари зачастую не горят. А где-то как будто не в полную силу.

«По второстепенным дорогам оставляет желать лучшего. На 50% ухудшается видимость, если пешеходы выскакивают и так далее».

«Я считаю, что центр у нас хорошо освещен. А вот окраины, желало бы лучшего. Особенно мост, который КЖБИ, там бы надо бы, чтобы освещение было».

«В дождливую погоду ты не видишь пешеходов идущих. Некоторые люди перебегают дорогу, не там, где регулируемые пешеход, а в неположенных местах. То есть незаметно. Когда освещение плохое, вообще не видно».

В городском отделе ЖКХ отмечают, что многие сети уже изношены, из-за этого часто выходят из строя, и нуждаются в ремонте. Эти заявки стараются отрабатывать по мере поступления. Тем временем в Костанае продолжается замена опор уличного освещения с железобетонных на металлические. В этом году их поменяют на 29 улицах города. Сейчас подрядчик работает на улице Павлова.

«В данное время ведутся работы по таким улицам как Темирбаева, Шипина, Маяковского, Каирбекова, Орджоникидзе. Также закончены у нас работы по Летунова, Железнодорожная, Чкалова. Всего у нас по плану, по замене ж /б опор на металлические — 1144 опоры будут меняться», — сообщил представитель подрядной организации Юрий Горин.

Также заменят 2200 светильников. Подрядчик объясняет, что работать они могут только в сухую погоду. Из-за дождей на время им приходилось останавливаться. Сейчас они будут наращивать темпы.

«На сегодняшний день процент выполнения работ — 60. По графику идут в норму. Самые тяжелые работы уже произведены. Осталось только замена светильнокв и замена ж/б опор на металлические. В принципе, работы идут по плану, и никаких нареканий», — говорит статист отдела ЖКХ акимата Костаная Тимур Азан.

В целом подрядчику осталось провести работы на шести улицах. Завершить полностью обещают до конца октября.

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