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Пешеходов не видно. Костанаец пожаловался на опасный пешеходный переход

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В редакцию Алау житель Костаная отправил видео. Мужчина поделился кадрами с улицы Набережной в Костанае, недалеко от переулка Гоголя. По его словам, именно на этой улице не освещен пешеходный переход, а разметку и знак «Пешеходный переход» едва заметно. 

В нескольких метрах от данного нерегулируемого пешеходного перехода исправно работают фонари. А вот там, где они жизненно необходимы почему-то освещение отсутствует.

«На улице Набережная, переулке Гоголя уже давненько, именно, где пешеход, не работает освещение. Столб ели стоит. Здесь активно ходят в сторону Набережной мамочки с колясками, дети, люди с работы. Пешеходный переход должен освещаться в два раза лучше улицы. Слабое освещение или вовсе его отсутствие может привести к печальным последствиям, как минимум к ДТП»,- сказал наш читатель.

 

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