Пешеходы погибли в Костанае: полиция усиливает контроль

— Сегодня, 09:24
Фото пресс-службы ДП

В Костанае за ноябрь зарегистрированы два смертельных ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области. 

4 ноября, ул. Дощанова — Шаяхметова. Около 10:00 59-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны ж/д вокзала, на «зебре» сбил 64-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

11 ноября, ул. Баймагамбетова — Пролетарская. В тёмное время суток, при дожде, 39-летний водитель Lada Granta, следуя со стороны КЖБИ в сторону КСК по второй полосе, не пропустил 58-летнего пешехода. От удара пострадавший перелетел через автомобиль и упал под колёса следующей машины — полученные травмы оказались смертельными.

Заместитель начальника УП Костаная Марат Сахратов сообщил о начале оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход»:

«Оба случая — на пешеходном переходе. Призываем водителей и пешеходов быть внимательными как в тёмное, так и в дневное время».

По данным полиции, с начала года на дорогах Костаная зафиксировано 2,5 тысячи случаев непредоставления преимущества пешеходам водителями. Вместе с тем к ответственности привлечены почти 10 тысяч пешеходов за нарушения правил перехода.

В ведомстве напоминают: в тёмное время водителей может ослеплять свет встречных фар, пешехода в тёмной одежде заметить сложнее, особенно вне «зебры». Пешеходам рекомендуют убедиться в безопасности перехода, снять наушники, не отвлекаться на смартфоны и по возможности использовать световозвращающие элементы на одежде. Водителям — заранее снижать скорость перед переходами и внимательно контролировать вторую полосу.



