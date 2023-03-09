Пешком 12 километров по сугробам добираются жители села в Костанайской области

В редакцию обратились жители села Лесное Фёдоровского района.

«Мы жители села не знаем уже в какие двери нам стучаться, в какие инстанции обращаться , потому что дорога, которая ведёт в село задута уже сколько. Акима села нет в селе, потому что живет он в райцентре. Много жителей работают на предприятиях в городе Рудном и селе Качар. Они не могут добраться ни на работу, ни в село с работы. А что будет, если вдруг у кого-нибудь приступ случится, или нужна будет госпитализация срочная?! Мы просто не доберёмся до ближайшей больницы. Люди идут пешком 12 километров до трассы «Рудный-Качар-Федоровка», чтобы добраться на работу», — пишет жительница села Лесное Асия Байгенжина.

Дорогу, по словам женщины, у них прочищает местное ТОО.

«Чистят потому что приезжает молоковоз. Но на сегодняшний день руководство ТОО дала команду проложить дорогу через степь для молоковоза. И пояснили, что трассу чистить больше не будут.

Трассу не чистят. Мы, жители, надеялись всегда на то, что приедет молоковоз за молоком, потом мы проедем по следу», — пишет женщина.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.